Посол РФ в Австрии рассказал о защите монументов советским воинам в период пандемии

Для защиты мемориала советским воинам-освободителям в Вене от актов вандализма даже в период пандемии правоохранительные органы оказывают жесткие меры контроля, рассказал «Звезде» посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«На Шварценбергплатц регулярно появляется патрульная машина, я это видел», - добавил он.

По его словам, в случае, если акты вандализма все же случаются, как правило, ущерб устраняется довольно оперативно.

В 2019 году у мемориала на Шварценбергплатц были установлены две камеры видеонаблюдения, благодаря которым работа в борьбе со злоумышленниками стала более эффективна.

Напомним, что ранее Любинский говорил о том, что проблема осквернения памятников в Австрии стоит остро и меры борьбы с ней могли бы послужить примером для ряда европейских стран.

В марте 2020 года законопроект об ужесточении наказания за разрушение братских захоронений и мемориалов воинам-освободителям был одобрен депутатми Госдумы в первом чтении. Так, за правонарушение может грозить штраф до пяти миллионов рублей, общественные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.