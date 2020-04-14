Найти затонувшие эсминцы: эсклюзивные кадры из Черного моря

Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места в Черном море, где сейчас идут поиски трех затонувших эсминцев. Там в экспедиции работает наша съемочная группа.

Лидер «Харьков», эсминцы «Беспощадный» и «Способный» 5 октября 1943 года вышли из порта Туапсе, чтобы воспрепятствовать эвакуации немецких войск с Таманского полуострова в Крым.

На другой день после обстрела Ялты и Феодосии советские корабли двинулись к месту базирования, но были обнаружены немецкой авиацией.

Семь часов эсминцы отбивали массированные налеты пикирующих бомбардировщиков Ju 87, было сбито 14 самолетов и 8 повреждено, но немецким пилотам удалось добиться прямых попаданий.

Лидер «Харьков», эсминцы «Беспощадный» и «Способный» ушли на дно, не спустив флага. Погибло более 780 моряков Черноморского флота, спастись удалось 123 краснофлотцам, которых подобрали подоспевшие к месту боя сторожевые и торпедные катера.

Работы по поиску кораблей ведутся в нейтральных водах Черного моря в 150 км от берега. Там вместе с участниками экспедиции находится наша съемочная группа. Сегодня им удалось перегнать нам эксклюзивные материалы прямо с борта исследовательского судна.

Работы ведет многофункциональное судно «Балтийский исследователь». На нем установлена специальная аппаратура для сканирования больших глубин.

Идет подготовка и настройка робота перед погружением. Глубоководные работы по поиску и видеофиксации будет выполнять телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Тритон». Водолазы к таким погружениям не привлекаются - глубина 1 800 метров.