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Найти затонувшие эсминцы: эсклюзивные кадры из Черного моря

Александр Пешков
Виктория Косогляденко
17:10 14.04.2020
Сегодня мы получили первые кадры из Черного моря - из района, где идет экспедиция по поиску погибших в 1943 году советских эсминцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места в Черном море, где сейчас идут поиски трех затонувших эсминцев. Там в экспедиции работает наша съемочная группа.

Лидер «Харьков», эсминцы «Беспощадный» и «Способный» 5 октября 1943 года вышли из порта Туапсе, чтобы воспрепятствовать эвакуации немецких войск с Таманского полуострова в Крым.

На другой день после обстрела Ялты и Феодосии советские корабли двинулись к месту базирования, но были обнаружены немецкой авиацией.

Семь часов эсминцы отбивали массированные налеты пикирующих бомбардировщиков Ju 87, было сбито 14 самолетов и 8 повреждено, но немецким пилотам удалось добиться прямых попаданий.

Лидер «Харьков», эсминцы «Беспощадный» и «Способный» ушли на дно, не спустив флага. Погибло более 780 моряков Черноморского флота, спастись удалось 123 краснофлотцам, которых подобрали подоспевшие к месту боя сторожевые и торпедные катера.

Работы по поиску кораблей ведутся в нейтральных водах Черного моря в 150 км от берега. Там вместе с участниками экспедиции находится наша съемочная группа. Сегодня им удалось перегнать нам эксклюзивные материалы прямо с борта исследовательского судна.

Работы ведет многофункциональное судно «Балтийский исследователь». На нем установлена специальная аппаратура для сканирования больших глубин.

Идет подготовка и настройка робота перед погружением. Глубоководные работы по поиску и видеофиксации будет выполнять телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Тритон». Водолазы к таким погружениям не привлекаются - глубина 1 800 метров.

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