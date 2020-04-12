Космонавт Федор Юрчихин дал советы россиянам по самоизоляции с «борта» станции «Мир»

Президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, российский космонавт Федор Юрчихин записал видеообращение с макета базового блока станции «Мир». Он призвал всех россиян соблюдать режим самоизоляции.

«Подумайте о тех, кто вас окружает. О здоровье ваших детей, родителей, бабушек и дедушек», - обратился к россиянам космонавт.

Он также рассказал, как проводит время в период самоизоляции. Юрчихин отметил, что эти дни он с семьей проводит за просмотром фильмов и домашними делами.

«Не забывайте о физкультуре, не забывайте о тех делах, которые накапливались годами», - призвал космонавт.

В связи с распространением коронавируса в стране до 30 апреля введен режим самоизоляции. Эти меры были приняты, чтобы снизить количество случаев заражения инфекцией.

По данным ВОЗ, число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона человек. От пандемии умерли уже около 99,7 тысяч.