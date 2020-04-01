Максимальная защита: как обработать смартфон в период коронавируса

Несмотря на то, что многие граждане России сейчас находятся на самоизоляции и сидят дома, на улицу выходить все же приходится. А это значит, что есть риск заразиться коронавирусом, который сейчас распространяется в нашей стране. Причем опасность представляют не только заболевшие люди, но даже собственный смартфон. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев дал рекомендации, как не заразиться COVID-19 через мобильное устройство.

«В связи с тем, что мобильный телефон и смартфон мы подносим к уху, они находятся около лица, то вероятность заражения смартфоном очень высокая», - объясняет собеседник «Звезды».

Вирус может попасть на поверхность смартфона, когда мы вынужденно идем в магазин или едем на общественном транспорте и, предварительно не обработав руки антисептиком, берем в руки телефон.

«Если мы как-то не проконтролировали этот момент, особенно это бывает в суете, когда находишься в торговом центре, тебе кто-то позвонил, ты тут же ответил, поговорил, телефон убрал. Очень важно, не торопиться, не суетиться», - сказал Зайцев в интервью «Звезде».

Он рекомендует, находясь в общественном месте, не брать в руки смартфон, если в этом нет экстренной необходимости.

«Заходя в торговый центр, общественный транспорт или банк, нужно спиртовой гель или спрей нанести на руки, обработать их. И тогда уже руки ваши будут под защитой. Тоже самое касается защиты самого мобильного телефона», - говорит врач.

Он добавил, что не стоит протирать антисептиком сам экран - он может испортиться и стать блеклым. Сначала на смартфон лучше нанести защитную пленку, и обрабатывать уже ее.