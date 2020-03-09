«Завтра к обеду»: эксперт назвал сроки восстановления нефтяных цен

Ситуация на нефтяном и валютном рынке должна стабилизироваться в ближайшие сутки. В этом уверен президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин. В телефонном разговоре со «Звездой» он заявил, что котировки неизбежно поднимутся.

«Смотреть надо через несколько дней. Когда происходит обвал фондовых рынков, а он происходит независимо от нефтяной истории, то очень сильно стимулируется падение нефтяных цен. Реальную ситуацию можно будет оценить только после открытия американских рынков, а по московскому времени это произойдет в 17:30», - напомнил Хазин.

По его прогнозам, игроки, выводящие капиталы из падающих рынков, будут вкладывать деньги в сырьевые фьючерсы, что несколько стабилизирует ситуацию и предотвратит фатальное обрушение международного энергетического сектора.

«Я склонен считать, что к концу дня цена на нефть пойдет вверх. Завтра у нас откроются биржи и банки. Сложившаяся ситуация в чистом виде сочетание нескольких факторов, поэтому я не драматизирую. В нашей стране все нормализуется завтра к обеду, а вот мировые фондовые рынки очень сильно упадут», - предупредил президент Фонда экономических исследований.

Мировые цены на нефть обрушились на треть после известий о срыве сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о сокращении добычи. Котировки отреагировали моментально, обрушив курс национальной валюты. В Минфине и Центробанке России на ситуацию отреагировали сдержанно, анонсировав ряд комплексных мер по поддержке экономики.