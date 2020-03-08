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«Ссоры не было»: мать погибшего в Петербурге подростка о деталях убийства

Ирина Егорова
09:06 08.03.2020
Тело мальчика было найдено 7 марта с огнестрельным ранением головы. Убийца объявлен в розыск.
«Ссоры не было»: мать погибшего в Петербурге подростка о деталях убийства
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мать убитого в Петербурге мальчика Анна рассказала «Звезде» детали трагедии.

«В результате несчастного случая мой сын погиб. Не было ни ссоры, ни алкоголя, ни наркотиков», - рассказала «Звезде» женщина.

Тело подростка было найдено 7 марта с огнестрельным ранением головы. По данным «Фонтанки», школьник был застрелен из ружья своим товарищем. В ходе штурма сотрудниками спецназа квартиры, в которой мог скрываться предполагаемый убийца, никого обнаружить не удалось. Подозреваемым в убийстве оказался сын судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда города. Он объявлен в розыск.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на лестничной площадке в Колпинском районе.

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