Весь подъезд в крови: страшные кадры с места стрельбы в Петербурге

Съемочная группы «Звезды» побывала на месте трагедии в Санкт-Петербурге по улице Ижорского Батальона, где на лестничной площадке подъезда №4 было обнаружено тело подростка с прострелянной головой.

На кадрах представлены огромные лужи крови убитого, а также четкие следы перемещения тела, которые ведут к лифтовой шахте. На месте работают специалисты.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 уголовного кодекса - «Убийство».

Подозреваемым является сын судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда города, который после случившегося сбежал. На данный момент он находится в розыске.