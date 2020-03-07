«Не верю до сих пор»: излечившийся от коронавируса россиянин рассказал о своем самочувствии

Давид Беров, первый излечившийся от коронавируса россиянин, которого 7 марта выписали из инфекционной больницы Москвы, сказал, что чувствует себя хорошо.

«Отлично себя чувствую. Рад, что меня выписывают. Спасибо большое больнице, врачам, все были очень внимательные, хорошо ко мне относились», - рассказал «Звезде» Беров.

По словам молодого человека, он до сих пор не верит, что был болен коронавирусом. Однако с самого первого дня он не волновался по этому поводу.

«Симптомы были обычные - простуда, кашель», - объяснил Беров.

Теперь у него на руках есть все документы о том, что он здоров. Беров добавил, что сразу после выписки поедет отдыхать домой.

В оперативном штабе при выписке молодого человека уточнили, что пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается. У сотрудника РФС Давида Берова был обнаружен коронавирус после того, как он вернулся из Италии.



В России на данный момент зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Пять из них - в столице, еще один - в Нижнем Новгороде. В последние дни недели все заразившиеся посещали Италию.

Сейчас число заразившихся коронавирусом в мире составляет более 100 тысяч человек. Число летальных исходов составило 3408, а количество выздоровевших приближается к 56 тысячам человек.