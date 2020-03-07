Жительница Иваново рассказала, о чем шепнула Путину

Жительница города Иваново Юлия Шилова призналась, о чем шепнула на ухо президенту Владимиру Путину после того, как он сказал, что подумает над предложением девушки взять ее замуж.

«Я ему сказала, что передала фотографии», - разъяснила в комментарии «Звезде» Шилова.

Предполагается, что на них указан номер телефона «невесты». Девушка не теряет надежды на то, что у главы государства «что-нибудь екнет» и он ей позвонит.

По словам Юлии, к Путину девушка давно «присматривается».

«Мне импонирует, что он смелый, решительный, целеустремленный, деловой», - рассказала девушка.

Напомним, «соответствующее предложение» в городе невест Путин получил во время визита в подмосковный город Иваново. Президент РФ приехал туда на осмотр отремонтированной детской поликлиники.