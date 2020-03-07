«Вдруг у него что-нибудь екнет»: жительница Иваново рассказала, почему хочет замуж за Путина

Юлия Шилова, жительница города Иваново, которая накануне попросила Владимира Путина взять ее замуж, рассказала «Звезде» о том, как она решилась на такой смелый шаг.

«Мысль возникла просто. Как только узнала, что Владимир Владимирович приезжает к нам в Иваново, сразу решила спросить что-то важное. А самый важный момент - это то, что я не замужем», - рассказала Юлия.

По ее словам, российский лидер импонирует ей потому, что он смелый, решительный, целеустремленный, деловой.

«Я симпатичная, вдруг у него что-нибудь екнет», - объясняет «невеста».

В ответ на предложение девушки Владимир Путин ответил, что он подумает. А потом Юлия что-то шепнула ему на ухо.

«Я ему сказала, что передала фотографии», - разъяснила Шилова.

Во время рабочей поездки в Иваново 6 марта, когда Владимир Путин общался с горожанами, ему поступило предложение вступить в брак.

Кандидатке в жены президента 28 лет, она работает актрисой детского театра.