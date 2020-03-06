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«Чревато тем, что война будет развиваться»: Басурин о присутствии украинских силовиков в зоне разведения сил в Донбассе

Андрей Аркадьев
14:15 06.03.2020
Договоренности об отводе сил от линии соприкосновения у поселка Петровское нарушены украинской стороной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пресс-секретарь военного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал «Звезде» что происходит в зоне разведения сил у поселка Петровское.

«Мы зафиксировали, что украинская сторона в нарушение всех договоренностей зашла в ту зону, где не должна находиться, причем зашли военные, а также зафиксировали следы от военной техники. В принципе миссия ОБСЕ, которая там находится, это фиксирует на камеру, но почему-то они не реагируют так, как нам бы хотелось. В приказном порядке нужно запретить, потому что это пилотные проекты по разведению сил и средств, поскольку мы и в дальнейшем хотим разводить, а в дальнейшем это сделать нельзя, если не закончить то, что есть», - констатировал он.

Басурин отметил, что украинские силовики постоянно устраивают провокации. По словам представителя ДНР, камеры ОБСЕ, которые там находятся, фиксируют круглогодично и круглосуточно, откуда и в какую сторону ведутся обстрелы. Он добавил, что присутствие украинских военных в зоне разведения сил - дополнительная провокация к той ситуации, которая сложилась на Донбассе.

«Это может привести к тому, что те договоренности, которые были в Нормандском  формате по разведению сил и средств, пилотные проекты и последующие, они могут остановиться и дальше не происходить. Это чревато тем, что война будет не заканчиваться, а тлеть и развиваться, разжигаться, как костер. Они кидают поленья, которые пропитаны маслами. Подкинул, вспыхнул костер, стало жарко, а это слезы, это трагедия, смерть», - прокомментировал Басурин.

Ранее Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщило, что украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе.

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