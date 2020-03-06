«Глупость, свинство, бестактность»: сын Высоцкого о рекламе ФБР с изображением отца

Сын известного певца и актера, исполнителя роли Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя» Никита Высоцкий назвал рекламное объявление ФБР незаконным действием.

«Глупость, свинство, бестактность. Образ Высоцкого или Жеглова никак не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. Я не понимаю, к чему они призывают. Высоцкий к этому не имеет никакого отношения», - объяснил в комментарии «Звезде» его сын.

На вопрос, какую цель тогда преследовала служба, Высоцкий-младший ответил: чтобы привлечь внимание.

«Никакого политического подтекста нет. Есть русские. Кого любят? Высоцкого. Давай наклеим. Здесь все гораздо проще», - пытается найти объяснение необычному пиар-ходу Никита Высоцкий.

Также он добавил, что необходимо будет обозначить свою позицию: будет ли это через суд, пока неизвестно.

Напомним, что Федеральное бюро расследований США в качестве собственной рекламы на русском языке с призывом к сотрудничеству опубликовала фотографию советского актера и певца Владимира Высоцкого из фильма «Место встречи изменить нельзя» с подписью «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», и рядом логотип и аббревиатура FBI.

При нажатии на рекламу пользователь перейдет на страницу отделения контрразведки, где опубликовано объявление на русском и английском языках с призывом делиться информацией, важной для обеспечения безопасности США.