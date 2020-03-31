Правила карантина: как жить в условиях коронавируса

В 28 регионах России уже введен режим всеобщей самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Дома должны находиться все, независимо от возраста. Есть ряд исключений, когда выходить на улицу можно: если идешь на работу, в магазин, аптеку, поликлинику, выбрасывать мусор или гулять с домашним животным. Жителей России призывают быть социально ответственными, так как ситуация с распространением вируса меняется, и точно спрогнозировать динамику этого процесса пока очень сложно. В нашей стране заражение COVID-19 подтверждено уже у 1836 человек. В группе риска - люди старше 60 лет, но оперативный штаб сообщает и о молодых пациентах. Почему так важно знать и соблюдать правила карантина, в интервью программе «Между тем» ответил ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Количество заболевших - это совсем не ерунда

В России пока не очень большое количество заболевших, но, тем не менее, Малышев считает, что ситуация с COVID-19 очень серьезная. Он сравнивает эпидемию с горящим хворостом. По его мнению, безответственным поведением люди подбрасывают «хворост» в огонь.

«Чем меньше мы сейчас общаемся друг с другом физически в тесном контакте, тем легче будет бороться с эпидемией», - уверен собеседник «Звезды».

Четыре спутника карантина

Одноразовые перчатки, медицинская маска, спиртовые салфетки и обезараживатель для рук - это те предметы, которые необходимы каждому в борьбе с инфекцией, считает Малышев.

«Если это ваше, то вы очень хорошо экипировались. Без этого набора жизнь будет более опасной», - говорит он.

Не нужно искать то, чего нет

По мнению Малышева, заподозрить коронавирус у пациента может только врач. Поэтому если человек не чувствует каких-либо симптомов, то не нужно сдавать тест на COVID-19 или, по крайней мере, для начала следует проконсультироваться со специалистом.

«Есть государственная система, которая отработана. Есть подозрения, что здесь может быть коронавирус, этот человек обследуется, причем и не один раз», - объясняет вирусолог.

Остаться дома

С объявлением президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели многие жители Москвы уехали из города на дачу. Малышев уверен, что такое решение ими было принято зря.

«А ты сам приехал, не заразишь ли тех, кто там находится, и не привезешь ли с собой. Поэтому и говорят, что сейчас на дачу лучше не ездить», - говорит он.

Специалист добавил, что сейчас в больших городах предприняли те меры, которые помогают предотвратить заражение большого количества людей.

Роковые ошибки россиян

Малышев уверен, что главное сейчас - это соблюдать дистанцию между людьми в полтора - два метра.

«Это наше чувство быть ближе друг к другу. За границей больше не любят нарушение личного пространства. Но мы к этому привыкнем. Это новая реальность, которой мы должны подчиняться», - уверен вирусолог.

Профессиональный совет

Сейчас власть и СМИ предпринимают большие усилия, чтобы убедить людей в необходимости самоизоляции. И к этому необходимо прислушиваться.

«Каждый человек ответственен за свое здоровье, за свою жизнь в теперешних условиях. И от его поведения зависит то число, которое заболеет. Известно, что один больной заражает двух-трех человек. Следовательно, чтя объявление самоизоляции, понимая, что несоблюдение может привести к заболеванию и потере жизни, каждый должен отвечать за себя и за тех людей, которые находятся рядом с ним, но не совсем еще понимают данную ситуацию», - считает Малышев.

В России уже подтверждены 1836 случаев заражения COVID-19. В стране провели уже около 537 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся 201 623 человека.