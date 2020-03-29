«Представитель героического поколения»: коллега Бондарева по Союзу писателей вспомнил истории из жизни фронтовика

Секретарь правления Союза писателей России, поэт и публицист Александр Бобров выразил свои соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева. В комментарии «Звезде» Бобров вспомнил о том, каким человеком был Бондарев и что он сделал для организации.

«Юрий Васильевич был нашим учителем и руководителем, возглавлявшим Союз писателей. Он отстаивал наши позиции, он оставался с нами ночью 1993 года в здании Союза писателей. Он сказал: “Я - русский офицер, я никуда не ухожу”. Мы пережили вместе сложные времена», - поделился Бобров.

Поэт назвал роль Бондарева троякой, так как сразу в трех направлениях он смог оказаться значимой фигурой.

«Он - представитель великого героического поколения, которое совсем юными ушло на фронт и по существу спасло страну. Он много рассказывал как солдат - что такое война, что это труд и терпение. Он - писатель, который определил направление военной прозы. И в-третьих, он - наш руководитель, общественный и государственный деятель, слово которого дорого и весомо, и очень много значило», - сказал Бобров.

Напомним, писателя-фронтовика Юрия Бондарева не стало на 97-м году жизни в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщила его супруга Валентина. Причины смерти не сообщаются.