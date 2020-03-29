«Большой человек»: Збруев о писателе Бондареве

Смерть советского писателя и сценариста Юрия Бондарева - огромная утрата не только для близких, но и для всех почитателей его таланта. Таким мнением со «Звездой» поделился Народный артист РСФСР Александр Збруев. Актеру довелось сыграть одну из главных ролей в знаменитом фильме о Великой Отечественной войне «Батальоны просят огня», который был снят по одноименному произведению писателя.

Вся кинокартина, по словам Збруева, пронизана личными воспоминаниями Юрия Васильевича, который стойко вынес все тяготы военного времени, защищая родину с оружием в руках.

«Человек прожил огромную жизнь, он знал, почем фунт лиха, прошел войну, был ранен. Он видел кровь и человеческие страдания. Когда мы снимали картину "Батальоны просят огня", то опирались на его слова и воспоминания. Это была правда, а не выдуманный фильм о войне. Он был снят при непосредственном участии Бондарева. Он большой человек и настоящий гражданин. Я очень сожалею, не только я, а все почитатели его творчества, но от этого никуда не деться. Храни его Господь», - сказал Збруев.

Юрий Бондарев был членом Союза писателей СССР. Широкую известность он получил благодаря таким произведением, как: «Батальоны просят огня» (1957 год), «Горячий снег» (1970 год), «Юность командиров» (1956 год), «Последние залпы» (1959 год) и многие другие. Юрию Васильевичу было 96 лет. О дате и месте прощания с легендарным писателем будет сообщено позже.