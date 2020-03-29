«Государство сделало все возможное»: эксперт прокомментировал льготы для бизнеса в связи с COVID-19

Руководство РФ сделало все возможное для того, чтобы малый и микро бизнес чувствовали себя более комфортно в условиях мер, принимаемых в связи с борьбой с коронавирусом. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя льготы для предпринимателей, введенные в стране из-за COVID-19.

«На сегодняшний день государство сделало все, что можно для того, чтобы малый и микро бизнес чувствовали себя более комфортно. Другой вопрос, что вслед за государством должны пойти на встречу и коммерческие структуры. Прежде всего, речь идет о банках. Банковский сектор должен быть готов к реструктуризации кредитов, к отсрочке платежей по кредитам для индивидуальных предпринимателей, малого и микро бизнеса. Хотелось бы, чтобы арендные ставки были снижены и была отсрочка по платежам. Только вместе можно выйти из этого пандемического кризиса», - заявил специалист.

Преодолевать кризис, по мнению эксперта, бизнес начнет довольно скоро.

«Что касается перспектив, я думаю, что нужно пару месяцев продержаться и дальше все будет восстанавливаться в полном объеме, и начнут работу те заведения, которые сегодня закрыты, и люди начнут возвращаться в привычную колею. Потому, что та инфекция, которая сегодня распространяется, она лучше всего себя чувствует в осенне-зимние периоды, так что надеюсь, что те меры, которые были оперативно приняты, и те меры, которые будут приняты между бизнесменами, они помогут нам сохранить наш экономический потенциал», - заключил Кирьянов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса. На этот же период необходимо обеспечить отсрочку уплаты страховых взносов в соцфонды для микропредприятий.

Также Государственной думе поручено оперативно упростить процедуру банкротства для граждан.