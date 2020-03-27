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«Загадочный грипп»: житель Нью-Йорка рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Ян Брацкий
22:22 27.03.2020
Мужчина уверен, что паника на фоне коронавирусной инфекции преувеличена, а реальное положение дел в США не такое катастрофическое, как пытаются представить некоторые СМИ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Joel Marklund globallookpress

Ситуация с коронавирусом в США близка к панике, однако не все разделяют подобные настроения. Об этом «Звезде» рассказал житель Нью-Йорка Джон Вароли, который проехал несколько километров в поисках открытой спортивной площадки для занятий спортом.

«Я на теннисном корте, который очень долго искал. Все муниципальные спортивные площадки закрыты, 90% людей сидят дома и боятся. Пресса постоянно сообщает о смертельной опасности, что люди погибают в огромных количествах», - рассказывает Вароли.

Мужчина спешит успокоить своих соотечественников приводя статистические данные. По его мнению, населению США, которое составляет около 330 миллионов человек, не стоит бояться массовых смертей. Вароли считает, что паника на почве коронавирусной инфекции не имеет под собой реальной почвы, а большинство инфицированных переносят болезнь в легкой форме.

«Я знаю множество людей, которые уже переболели каким-то загадочным гриппом, скорее всего это и была корона. Те, кто немного разбирается в науке и медицине понимают, что 95% людей не особо пострадают от последствий коронавируса», - добавил житель США.

Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями Джон Вароли все же рекомендовал остаться дома и провести какое-то время в режиме самоизоляции.

Официальные цифры отличаются от статистики жителя Нью-Йорка. Согласно данным сайта Worldometer, за сутки в США заразились 13 685 человек, 150 инфицированных умерли. Общее число погибших от коронавируса составляет 1117 пациентов.

Ранее стало известно, что США вышли на первое место по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. По данным на полночь 27 марта, в США число зараженных достигло 82 179 человек. На втором месте - Китай, в котором зарегистрированы 81 285 случаев инфицирования COVID-19, на третьем - Италия. Там заразились коронавирусом 80 539 человек.

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