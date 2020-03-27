Николай Дроздов рассказал, как победить COVID-19

Защититься от коронавирусной инфекции, можно только соблюдая санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации врачей. В этом уверен доктор биологических наук, профессор МГУ и известный ученый-зоолог Николай Дроздов.

В разговоре со «Звездой» знаменитый зоогеограф признался, что находится на карантине, как и все остальные москвичи, входящие в группу риска по возрасту.

«Для того чтобы победить этого врага, который вторгся на нашу территорию в виде эпидемии, необходимы сплоченность, самодисциплина и обоснованное поведение», - уверен профессор Дроздов.

Николай Николаевич поделился информацией о том, что у него есть простая и схематическая инструкция по профилактике коронавируса. Главным средством защиты, согласно рекомендациям, является мытье рук.

«Всем рекомендациям нужно следовать, потому что их невыполнение приведет к плохим последствиям. Не нужен здесь молодежный задор, когда все выполняют санитарные требования, а я не буду или буду делать, но по-своему», - добавил ученый.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К этому часу по всему миру от недуга страдают почти 466 тысяч человек, более 21 тысячи инфицированных умерли.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 036 заболевших. География зараженных коронавирусом в стране с каждым днем растет. Первые случаи заражения COVID-19 были выявлены в Дагестане и Севастополе.