Жена Укупника рассказала, как чувствует себя певец после контакта с Лещенко

Заслуженный артист РФ Аркадий Укупник, контактировавший во время записи ток-шоу с известным певцом Львом Лещенко, у которого врачи обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» рассказала его жена Наталья Укупник.

«Пока хорошо, надеемся на лучшее», - сказала супруга исполнителя.

Женщина также сообщила, что она и ее муж сейчас находятся дома на карантине, уточнив, что с момента контакта Укупника с Лещенко еще не прошло 14 дней.

Ранее главврач больницы в Коммунарке, куда народный артист РСФСР Лев Лещенко поступил с подозрением на COVID-19, сообщил, что во время дообследования медики подтвердили у певца коронавирусную этиологию пневмонии.

Как, в свою очередь, пишут СМИ, Лев Валерианович мог заразить коронавирусом многих звезд шоу-бизнеса: 13 марта он якобы посещал вечеринку в честь юбилея сестры композитора Игоря Крутого. В мероприятии помимо Лещенко участвовали Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш и много кто еще. Некоторые знаменитости пришли на празднование со своими вторыми половинками.