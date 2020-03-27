«Мы никуда не выходим»: жена Буйнова подтвердила контакт артиста с Лещенко

Певец Александр Буйнов, который контактировал с народным артистом РСФСР Львом Лещенко, доставленным в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, находится сейчас на карантине в своем загородном доме. Об этом «Звезде» рассказала его жена Елена Буйнова.

«Паники никакой нет, он (Лев Лещенко. - Прим. ред.) лежит в Коммунарке, потому что у него двустороннее воспаление легких. У него коронавирус не подтвердился. А мы уже прошли 14 дней карантина. Мы и сейчас на карантине, но не потому, что мы виделись и общались, - эти 14 дней давно прошли. Мы никуда не выезжаем, не выходим, шикарно живем в своем загородном доме», - объяснила она.

Версию об отсутствии у Лещенко COVID-19, озвученную Буйновой, ранее опроверг главврач больницы в Коммунарке, где лежит народный артист. По словам Дениса Проценко, во время дообследования медики подтвердили у певца коронавирусную этиологию пневмонии.

Как, в свою очередь, пишут СМИ, Лев Валерианович мог заразить коронавирусом многих звезд шоу-бизнеса: 13 марта он якобы посещал вечеринку в честь юбилея сестры композитора Игоря Крутого. В мероприятии помимо Лещенко участвовали Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш и много кто еще. Некоторые знаменитости пришли на празднование со своими вторыми половинками.