«Не могу дозвониться»: арендатор помещения во взорвавшемся доме в Магнитогорске рассказала об инциденте

Директор одной из фирм, расположенных в здании, в котором раздался взрыв газа в Магнитогорске, рассказала «Звезде» о случившемся. Женщина оказалась вдалеке от непосредственно инцидента, но находится в курсе происходящего.

По словам Алины, арендующей помещение в доме, никто из ее сотрудников не пострадал, так как офис закрывается в 18.00 часов.

«Не могу пока дозвониться до администратора, у которого мы арендуем помещение. Она работает до восьми часов. Мне все звонят и спрашивают, что случилось, потому что знают, что я всегда допоздна задерживаюсь», - рассказала женщина.

Как отметила Алина, по счастливой случайности она уехала из офиса, так как ее дети попросили отвезти их в деревню на отдых.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси раздался в многоквартирном доме в четверг, 26 марта. По официальным данным ГУ МВД РФ по Челябинской области, взрыв произошел на втором этаже. По последней информации, в результате произошедшего погибли два человека.