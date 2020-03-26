«Вранье все»: Винокур опроверг наличие коронавируса у Лещенко

Друг и коллега Льва Лещенко народный артист РСФСР Владимир Винокур опроверг появившуюся ранее в СМИ новость о наличии у эстрадного певца коронавируса.

При этом он добавил, что действительно Лещенко находится в реанимации, но по причине двустороннего воспаления легких, которое он тяжело переносит из-за преклонного возраста. Винокур призвал не верить слухам, а ориентироваться только на заявления лечащего врача или супруги артиста.

«Сегодня уже улучшения, но он остается в реанимации, там есть аппаратура специальная, которая вентилирует легкие. У него, еще раз, двустороннее воспаление легких. Человеку 78 лет. Супруга легче все переносит, но ей тоже тяжело. Новости должны быть подтверждены. Либо это говорит лечащий врач, либо его жена», - сказал в беседе со «Звездой» народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Ранее паблик «112» сообщил о госпитализации Льва Лещенко в реанимацию в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса. Вместе с ним на больничной койке оказалась и супруга артиста. Звездная пара находится в лечебном корпусе в Коммунарке. Концертный директор Льва Валерьяновича ранее заявил, что госпитализация певца связана с плановым лечением.