«Заберите нас всех»: российские туристы в Индии обратились за помощью к дипломатам

Российские туристы в Индии бьют тревогу. Оказавшись заблокированы в чужой стране, они не могут вернуться на родину. Жители из разных российских регионов вынуждены обратиться во все организации, начиная с внешнеполитического ведомства и заканчивая общественными фондами.

«Сейчас все магазины закрыты, питание практически недоступно, даже воду взять невозможно. На нас начинают косо смотреть арендодатели и местные жители, которые намекают на то, что нам надо найти другое жилье», - жалуется турист из Забайкальского края Вадим Молчанов.

По словам отдыхающих, улететь из Индии они не могут, так как авиарейсы постоянно отменяются. Средств к существованию у людей практически не осталось, разводит руками мужчина. Ситуация, по его мнению, близка к панике.

«Мы обращаемся еще раз к президенту, к МИД России - заберите нас всех, россиян, из Индии. Пожалуйста, мы вас очень просим. Мы просим о срочной помощи», - добавил Молчанов.

В настоящее время Индия закрыта на карантин. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Нарендра Моди. В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции индийские власти запретили жителям появляться на улицах на протяжении трех недель. Учитывая, что в Индии проживает около полутора миллиардов человек, пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям.

В настоящее время вопросами возвращения россиян на родину занимается оперативный штаб, созданный в МИД РФ. В ловушке остаются тысячи наших соотечественников в самых разных концах света.