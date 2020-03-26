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Врач рассказал, поможет ли выходная неделя справиться с коронавирусом

Сергей Сусин
12:41 26.03.2020
Выходная неделя даст возможность мобилизовать систему здравоохранения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пандемия коронавируса началась, и ее уже ничто не в силах остановить: она пройдет все этапы, которые положены. Такое мнение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» высказал кандидат медицинских наук Сергей Сусин.

Он высоко оценил поручение президента Владимира Путина ввести в стране нерабочую неделю. По словам врача, это является единственной возможностью уменьшить скорость распространения вируса.

«Это дает возможность мобилизовать систему здравоохранения, социально-биологической защиты, для того чтобы она декомпенсировалась в условиях пандемии и мы не получили вторичный рикошет в виде летальности, в виде заболеваемости от других рутинных заболеваний», - отметил специалист.

Сусин подчеркнул, что если пустить все на самотек, то повторится итальянский сценарий. Кроме того, он отметил, что нежелательно сидеть всю выходную неделю дома.

«Если есть возможность выйти, скажем так, в нелюдное пространство, то почему бы нет», - добавил медик.

Также Сусин заявил, что большинство пациентов даже не замечают, что они заболели. А значительная часть зараженных переносит вирус в легкой форме.

«Естественно, им надо находиться дома, никаких медучреждений еще не нужно. Близким надо отстраниться: отдельная комната и минимизировать контакты», - рассказал кандидат медицинских наук.

Сусин добавил, что в качестве дезинфицирующего средства подойдет любой спиртосодержащий раствор, хлор- или кислородсодержащий антисептик.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 840 человек в 56 регионах.

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