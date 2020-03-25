Теперь слышно пение птиц: как выглядит опустевшая Барселона на карантине

С точки зрения туризма Барселона - это особенный город, в котором как такового понятия «туристический сезон» не существует. Все центральные улицы в любое время года полны людьми. А сейчас здесь настолько тихо, что можно услышать пение птиц.

Практически все учреждения Барселоны, да и всей Испании, закрыты. Есть только некоторые исключения для торговых точек. Например, аптеки и продуктовые магазины. Правительство призывает не ходить в магазины просто так - покупать, допустим, пачку чипсов или бутылку воды. За это, кстати, во многих городах людей даже штрафуют. Где-то даже введен ценз: в магазине нужно потратить минимум 30 евро, чтобы не оштрафовали, не посчитали, что вы просто вышли на прогулку.

Среди редких прохожих встречаем местного жителя Давида. Мужчина признается, что хоть и не боязлив, но ситуация его серьезно беспокоит.

«Я уже начинаю беспокоиться. Полторы недели мы в такой ситуации. Я вижу что происходит много событий, много людей заражаются вирусом. Конечно из-за этого начинаешь беспокоиться» - говорит Давид.

Главная достопримечательность Барселоны Саграда-Фамилия одной из первых закрыла свои двери для посещения. Теперь звон ее колоколов не перебивает гул от толпы туристов.