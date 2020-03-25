Очередное испытание: ученый рассказал об опасности нового хантавируса

Хантавирус, первая жертва которого зафиксирована в Китае, более опасен, чем коронавирус. Однако ожидать эпидемии нового заболевания не стоит. В этом уверен профессор, доктор биологических наук Алексей Аграновский. В разговоре со «Звездой» он прокомментировал вероятность возникновения очередной пандемии.

«Этот вирус не может так широко распространяться, как коронавирус или вирус гриппа. Это очаговый вирус. Хотя он более опасен. Течение таких лихорадок более тяжелое», - объяснил ученый.

Хантавирус распространяется через грызунов. Известны случаи, когда заражение происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этого вида вируса, но такие случаи встречаются, однако ранее они были зафиксированы лишь в Аргентине и Чили.

«Для заболевшего хантавирус более опасен. В плане эпидемического потенциала, по тем сведениям, которыми я располагаю, он не имеет тенденции к широкому распространению, как другие вирусы, о которых мы говорим», - добавил профессор Аграновский.

Первой жертвой хантавируса стал житель провинции Юньнань в Китае, который умер в автобусе по пути в Шаньдун. Медики незамедлительно блокировали транспортное средство и проверили всех его пассажиров.