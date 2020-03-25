«Был бы президентом, посетил бы друга»: Винокур рассказал, почему Лещенко оказался в больнице в Коммунарке

Юморист, близкий друг Льва Лещенко Владмир Винокур рассказал о диагнозе народного артиста РСФСР, госпитализированного вместе с супругой в больницу Коммунарки.

«У него воспаление легких. Лев Валерьянович и его супруга Ирина Павловна с воспалением легких находятся там (в Коммунарке. - Прим. ред.)», - констатировал Винокур.

В то же время юморист опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы посещал друга в больнице.

«А как можно в Коммунарку попасть? Это же инфекционная больница. Если я буду президентом, мне дадут наряд, я надену все и пойду проведать друга. А пока что нет», - сказал он.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой, чтобы пройти все необходимые обследования.