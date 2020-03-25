«Это было неожиданно»: пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

Пациент больницы в Коммунарке Дмитрий Гаркави рассказал «Звезде» о визите президента Владимира Путина. Молодой человек признался, что приезд главы государства стал для него большой неожиданностью.

«Вчера заходил Владимир Владимирович с Денисом Николаевичем (Проценко, главврач. - Прим. ред.) во время обхода. Это было неожиданно, никто не знал, что они придут. Быстро пообщались, он спросил, как здоровье, как здесь все происходит. Мы с Денисом Николаевичем рассказали. Пожелал мне выздоровления, сказал, хорошо, что я веду социальную активность. И ушел», - уточнил Дмитрий.

На президенте, как и на всех остальных сотрудниках клиники, были все необходимы средства защиты. Глава государства отличался лишь цветом комбинезона - желтым.

Гаркави был госпитализирован в больницу Коммунарки в минувший четверг. Ему сделали два теста на коронавирус, оба показали отрицательный результат. Третий тест пациенту должны сделать на десятый день пребывания в больнице. По словам самого Гаркави, чувствует он себя хорошо.