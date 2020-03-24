«Спасибо от всего народа»: сменивший флаг ЕС на российский триколор в Пьемонте итальянец объяснил свой поступок

В Италии набирает популярность видео, опубликованное в социальных сетях жителем города Омелья региона Пьемонт Фредерико Кане. На кадрах мужчина сворачивает флаг ЕС, установленный у своего дома, а на его место водружает российский триколор.

Так пожилой итальянец отреагировал на решение президента Российской Федерации Владимира Путина предоставить Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я хочу поблагодарить Владимира Путина. Спасибо вам большое от всего народа Италии. Мы очень благодарны вам и готовы принять помощь от России», - рассказал Фредерико в эксклюзивной беседе со «Звездой».

Под видео итальянца сотни благодарных комментариев от жителей Апеннин. Все они схожи в своих критических оценках поведения властей Европейского союза и основных партнеров Италии по НАТО, которые оставили официальный Рим один на один с коронавирусом.

«Как только мы получили информацию о том, что Россия отправит нам полные медицинской техники самолеты, мы очень удивились и обрадовались. Я принял решение поменять флаг Европейского союза на российский флаг. Россия помогает Италии в отличии от ЕС», - добавил Кане.

В Италии самая сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас там зафиксировано 64 тысяч случаев инфицирования, более шести тысяч пациентов скончались.

«Ситуация критическая. Несколько тысяч человек еще не проверены на коронавирус, а больницы уже переполнены, в них нет места. Мы не в состоянии всем помочь», - констатировал итальянец.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Почти сразу в Поднебесной были введены строгие карантинные меры: город закрыли, а передвижение людей ограничили.

Несмотря на принятые меры, сдержать вирус на территории КНР не удалось и сейчас он распространился по всему миру. Оценивая тяжесть последствий и количество инфицированных, эксперты Всемирной организации здравоохранения были вынуждены признать вспышку болезни пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусом болеют около 350 тысяч человек, зафиксировано свыше 16 тысяч смертей.