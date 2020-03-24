«Не верьте никому»: Винокур усомнился в правдивости новостей о госпитализации Лещенко с коронавирусом

Российский юморист и руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур опроверг новости о госпитализации певца и народного артиста РСФСР Льва Лещенко в медицинский центр в Коммунарке, усомнившись в их правдивости.

«Не верьте никому, это сплетни», - коротко ответил Винокур на вопрос «Звезды» о возможной госпитализации певца.

Ранее о госпитализации артиста сообщил паблик Baza. По данным информационного портала, у знаменитого исполнителя и его супруги подозревают коронавирусную инфекцию.

Эстрадный певец якобы попал в больницу еще накануне, а обследовавшие его медики пришли к выводу, что состояние здоровья Льва Валерьяновича не вызывает опасений.

«Звезде» удалось связаться с представителем певца и его помощником, но они не стали комментировать сообщение о госпитализации Лещенко, сославшись на неосведомленность.