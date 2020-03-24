Ученый спрогнозировал превращение нового коронавируса в сезонное заболевание

Новый тип коронавируса, получивший название COVID-19, близок к известным вирусам, которые люди переносят на протяжении уже нескольких десятилетий. В этом убежден ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

«Коронавирус, к которому мы привыкли, который мы встречаем уже на протяжении многих и многих лет, которым мы болеем, особенно болеют наши дети, они с этим вирусом, который сейчас, троюродные братья», - отметил ученый в интервью «Специальному репортажу».

Созданием вакцины против нового типа коронавируса, по словам Малышева, занимаются почти 70 различных исследовательских команд. Как 20 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в настоящее время отечественные вирусологи подготовили уже шесть вариантов вакцины от COVID-19. Но для профилактики заболевания препараты начнут применять только тогда, когда будет доказана их эффективность.

Также «антидот» от COVID-19 разрабатывают Германия, Италия, Китай, Великобритания, Израиль, Япония и США.

Как известно, в Китае, где и произошла вспышка COVID-19, вспышка заболевания пошла на спад. Под ударом теперь оказались европейские страны и США. По последним данным, только в Италии число зараженных достигло почти 64 тысяч человек, в Штатах инфицированы свыше 46 тысяч.

Впрочем, как уверяют эксперты области, смертность от COVID-19 не превысит и 2%. Эта цифра сопоставима с показателями обычных респираторных заболеваний. В группе риска находятся прежде всего люди со слабым иммунитетом и пожилые.

Специалисты крупнейшего в мире инвестиционного банка GoldmanSachs выяснили, что новый коронавирус предпочитает холодную погоду. С этим мнением согласен и Николай Малышев. Он уверен, что со временем COVID-19 превратится в обычное сезонное заболевание.

«Предполагают, что со временем это будет сезонное заболевание, как другие респираторные инфекции. Каждый год мы с вами видим подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зимой», - отметил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии.

Когда пандемия пойдет на спад? Какие прогнозы относительно числа заболевших дают эксперты? И сколько на коронавирусе заработают фармацевтические компании? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске «Специального репортажа» на телеканале «Звезда». Смотрите 24 марта в 18.30.