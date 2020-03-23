«Фантастические условия»: журналист Набутов рассказал об условиях изоляции в Коммунарке

Радиоведущий и журналист Виктор Набутов, известный слушателям радиостанции «Серебряный дождь», рассказал, как проходит его лечение в инфекционной больнице в Коммунарке.

Туда его госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Недавно Виктор вернулся из поездки во Францию и почувствовал себя плохо: у него поднялась температура и начался озноб. Медики приняли решение о срочной изоляции пациента.

«По меркам российской и зарубежной медицины, тут созданы фантастические условия. Это абсолютно новая больница, современные кровати с мягким бельем. У нас есть радиоприемники, телевизор и система для обеззараживания воздуха», - рассказал Набутов.

По словам радиоведущего, попасть на территорию больницы нельзя, она оцеплена и надежно охраняется. Передачи от родственников приносят с КПП, на котором они их оставляют.

«Кстати, кормят здесь великолепно, питание пятиразовое, так что можно прибавить в весе за время нахождения в изоляции. Главные средства лечения здесь: мед, малина и лимон, которые специальный человек приносит регулярно. Боксы поделены на две палаты на двух человек. У каждой палаты своя отдельная ванная комната», - добавил журналист.

В настоящее время в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 262 из них зафиксированы в Москве. Летальных случаев нет, большинство инфицированных переносят недуг в легкой форме.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Несмотря на жесткие меры карантина, инфекция смогла распространиться за пределы КНР.