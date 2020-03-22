«Увидеть все своими глазами»: съемочная группа «Звезды» отправляется в Италию на Ил-76 ВКС РФ

Съемочная группа «Звезды» является единственной среди российских журналистов, которая на одном из спецбортов самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ отправится в Италию. Туда сегодня, 22 марта, вылетает авиационная группа, созданная по указанию главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

В настоящее время на аэродроме Чкаловский находится наш корреспондент Константин Худолеев.

«Мы везем все необходимое: медикаменты, средства обеззараживания. Везем также средства защиты. Мы переоделись в военную форму. Будем соблюдать все меры предосторожности, чтобы увидеть все своими глазами», - сказал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.