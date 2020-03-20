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«Вера не всегда связана с красотой и добром»: Ирина Антонова о главных составляющих искусства

Александра Арсентьева
09:20 20.03.2020
«Звезда» взяла у президента ГМИИ интервью, в котором искусствовед рассказала от работе в музее, известных художниках и о современной культуре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Красота и добро - это две составляющие, которые обязательно должны быть в искусстве. Об этом рассказала «Звезде» президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, которая 20 марта отмечает свое 98-летие.

«Красота и добро - это то, что, на мой взгляд, обязательно для искусства. Тема добра и религиозных воззрений - это очень сложная тема, также как красоты. Вот что нам открыл XIX век? Вера не обязательно связана с красотой и даже с добром, но эта связь обязательно в конце есть. Появляются дополнительные характеристики, которые она раньше не имела, должно было быть красиво или надо считать, что это красиво», - заявила президент ГМИИ имени Пушкина.

Антонова родилась в 1922 году в Москве. С 1945 года она работает в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на должности научного и старшего научного сотрудника. В 1961-2013 годах она была директором музея. С 2013 года Антонова находится на посту президента музея.

Благодаря ее инициативе в 2000-х годах осуществлены масштабные выставочные проекты: «Футуризм. Радикальная революция», «Встреча с Модильяни», «Сальвадор Дали», «Пикассо в Москве», «Караваджо», «1000 лет золота инков» и многие другие.

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