О возрасте, Раневской и Сикстинской Мадонне: Ирине Антоновой исполнилось 98 лет

Сегодня, 20 марта, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова отмечает свое 98-летие. «Звезда» взяла у нее большое интервью, в котором искусствовед рассказала о работе в музее, художниках и современной культуре.

Антонова заявила, что первым художественным потрясением для нее было Венецианское биеннале.

«Меня направили на биеннале в Венецию в 1960 году. Там был наш павильон, еще с дореволюционного времени туда приезжала Россия. Когда я приехала, он был в большой разрухе, и за удивительно короткие сроки итальянские рабочие привели в порядок здание, за одну неделю отреставрировали дом, и мы туда въехали с экспонатами», - вспомнила президент ГМИИ имени Пушкина.

Также она рассказала, что огромное впечатление на нее произвела Дрезденская галерея, где искусствовед впервые увидела работы Боттичелли, Рафаэля и Тициана. По мнению Антоновой, красота и добро - это две составляющие, которые обязательно должны присутствовать в искусстве.

«Красота и добро - это то, что, на мой взгляд, обязательно для искусства. Тема добра и религиозных воззрений - это очень сложная тема, так же как тема красоты. Вот что нам открыл XIX век? Вера не обязательно связана с красотой и даже с добром, но эта связь обязательно в конце есть», - сказала искусствовед.

В интервью «Звезде» Антонова вспомнила интересный случай, который произошел в музее с Фаиной Раневской.

«Я сама при этом не присутствовала, мне рассказывали. Зашел разговор: “Ну что вот все говорят: Сикстинская Мадонна, что особенного?” И Раневская, которая случайно здесь оказалась, сказала: ”Ну знаете, милая, она уже в том возрасте, когда сама выбирает, кому ей нравиться, а кому - нет”. В этом есть та правда, что наступает возраст, когда вас выбирают, а не вы выбираете», - поделилась воспоминаниями президент ГМИИ имени Пушкина.

В беседе также зашла речь о публике, которая ходит в музеи. По словам Антоновой, молодое поколение стало лучше разбираться в искусстве, «они позволяют себе любить то, что им действительно нравится, а не то, что им навязывают».

«Когда совпадает с тем, что действительно хорошо, - это большая радость для тех, кто ведет экскурсию. Ничего не надо навязывать, но надо думать о том, как об этом рассказать. И вы сами себя проверяете. Если вы, показывая великое произведение и называя его автора, который наверняка известен вашему собеседнику, оставляете его равнодушным, тогда или собеседник еще не прошел какие-то ступени, или вы не очень убедительны», - сказала она.

Антонова родилась в Москве в 1922 году. С 1945 года она работала в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на должности научного и старшего научного сотрудника. В 1961-2013 годах была директором музея. С 2013 года Антонова находится на посту президента музея.