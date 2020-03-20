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Шойгу рассказал о единстве народов СССР в борьбе против фашистской Германии

Андрей Аркадьев
15:00 20.03.2020
В годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали представители 68 национальностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Проект «Дорога памяти», призванный увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, важен не только для России, но и для всех стран, воевавших против фашизма, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Это не единицы, не десятки, это сотни тысяч, миллионы, это почти 1,5 миллиона из Узбекистана, 600 тысяч из Азербайджана, 600 тысяч из Армении, безусловно, Беларусь», - сказал глава военного ведомства в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

Ранее, на заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ в Баку, Шойгу призвал противостоять любым попыткам переписать общую военную историю народов бывшего СССР и исказить события Великой Отечественной войны, а также совместно противостоять фальсификациям.

«Я рассказал коллегам о проекте "Дорога памяти", и не потребовалось каких-то дополнительных просьб и запросов. Я хочу сказать спасибо за то, что все они не просто откликнулись, а эффективно отработали имена, фотографии, все они будут помещены в галерее "Дорога памяти"», - подчеркнул Шойгу.

По словам министра, в годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали представители 68 национальностей.

«Разве мы можем забыть то огромное количество поляков, которые воевали, освобождали Польшу. Я с удивлением узнал, что два финна являются Героями Советского Союза. Мы проверяем материалы, ищем фамилии и имена летчиков истребительной авиации, которые на определенных этапах сопровождали нашу делегацию во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, в том числе на Тегеранскую конференцию. Они были награждены и заслуживают быть в галерее "Дорога памяти"», - добавил Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что на сайте и в галерее «Дорога памяти» необходимо разместить информацию не только о гражданах СССР, но и о солдатах всего мира, которые боролись с фашизмом вместе с Красной армией.

«Я убежден, что, невзирая на взгляды глав тех или иных государств, мы должны отдать дань памяти тем, кто воевал. Это и латыши, и эстонцы, отчаянно воевавшие украинцы. Сказать, что это кому-то принадлежит больше, а кому-то меньше, нельзя. Это принадлежит нам всем, потомкам победителей», - заключил Шойгу.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, цель которого - увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая возводится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». Храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле и станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

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