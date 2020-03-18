Пустые улицы, закрытые магазины: россиянка провела экскурсию по городу в Италии

Италия больше других стран Европы страдает от пандемии коронавируса. «Звезда» поговорила с Катериной Мигулиной, россиянкой, которая переехала жить в Италию и которая временно застряла в одном маленьком городе под названием Леджуно. Девушка рассказала о том, как итальянцы живут в условиях карантина.

«Я иду в магазин в центр города Леджуно, где живу. Других маршрутов быть не может, иначе получишь штраф. Оправданием может служить только поход за едой или в аптеку», - говорит она.

На кадрах видно, что на улицах пустынно - нет ни людей, ни машин. На окнах домов и на балконах развешаны красочные плакаты - таким образом люди стараются поддержать друг друга.

«На плакатах написано "Все будет хорошо"», - переводит Катерина.

Перед входами в магазины висят объявления, на некоторых написано, что заведение закрыто и приносятся извинения за вынужденное закрытие.

«Это овощной магазин. Написано, что по причине COVID-19 можно заходить только вдвоем и соблюдать дистанцию в один метр», - повествует жительница Италии.

В центре города ситуация такая же. Магазин, в который шла Катерина, закрыт, хотя по расписанию он должен работать. На кадрах видно, что некоторые люди также пришли в город, чтобы купить воды.

Коронавирус зарегистрирован более чем в 150 странах мира. В Китае, где изначально возникла вспышка коронавируса, эпидемия идет на спад, но ситуация в Центральной и Южной Европе ухудшается. В Италии зарегистрировано почти 30 тысяч случаев заболевания. До 3 апреля отменены футбольные матчи, занятия в школах и университетах. Кафе, бары и рестораны работают до шести вечера. Не работают театры, музеи, кинотеатры, отменены церковные службы. Подобных ограничительных мер не было в Италии со времен Второй мировой войны.