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«Хочется домой»: попросивший помощи у Путина мальчик-сирота поделился своей историей

Иван Линдеманн
08:18 01.03.2020
Также он рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом. По словам мальчика, он был очень рад с ним познакомиться.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мальчик-сирота по имени Миша, который попросил у Владимира Путина вернуть его из детского дома обратно бабушке, поделился с телеканалом «Звезда» своими впечатлениями от проживания в детском доме.

«Я живу тут тепло, уютно, кормят, как дома», - рассказал мальчик.

Миша добавил, то воспитатели в детском доме хорошие, помогают ему и другим постояльцам с уроками.

«Хорошо в детском доме, но хочется домой», - отметил мальчик.

Также он рассказал о своих впечатлениях от знакомства с президентом.

«Я пошел и увидел Владимира Владимировича Путина.  Очень был рад, когда увидел. Я подошел к нему, сфотографировался, селфи сделал»,  - поделился Миша.

О знакомстве с мальчиком-сиротой рассказала и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Встретил меня очень интересной фразой "Я вас знаю, вы против того, чтобы дети были в детских домах". Да, нужно сделать все, чтобы ребенок оказался дома», - подчеркнула детский омбудсмен.

Анна Кузнецова пообещала приложить все усилия, чтобы вернуть мальчика домой. Помочь с этим обещали и власти Москвы.

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