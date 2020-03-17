Находящихся на отдыхе в Доминикане россиян депортируют в связи с коронавирусом

Российские туристы, отправившиеся на отдых в Доминиканскую республику, не смогут провести до конца там свой отпуск. Власти страны приняли решение о депортации приезжих в связи с эпидемией коронавируса.

Как стало известно «Звезде» от гражданина Российской Федерации Тимура Побратимова, указ о депортации правительство Доминиканской республики выпустило накануне 16 марта. В связи с этим туристу и его друзьям придется вернуться в Москву раньше, чем у них закончится отпуск.

«Сегодня 16 марта вышел с утра указ, я так понимаю, от правительства Доминиканы о необходимости депортации или прохождении какого-то карантина. Мы находимся в Доминикане уже три дня и сегодня с утра поступила новость, что нас всех депортируют. Мы побыли сегодня третий день и послезавтра, 20 марта, нас всех отправят домой. Коронавирус нас радует. Посмотрим, что будет дальше. Очень интересно, что будет по прилету в Москву - будем проходить мы карантин или нет», - рассказал мужчина.

Известно, что с 16 марта власти Доминиканской республики на острове Гаити ввели ограничение на авиасообщение с Россией, чтобы ограничить ареал распространения коронавируса. В ночь с 15 на 16 марта был отменен чартерный рейс в Доминикану одного из массовых туроператоров. Об отмене рейса туристы узнали только на стойке регистрации.