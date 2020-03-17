«Застрять в другой стране - это не то, о чем мечтали»: российский турист рассказал о ситуации во Франции

Российские туристы на территории Европы оказались в настоящей ловушке из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом - закрываются кафе и рестораны, отменяются рейсы. «Звезде» удалось связаться с застрявшим туристом из Франции Николаем, узнать все подробности происходящего и получить эксклюзивные кадры с места.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По его словам, жили все совершенно спокойно и особой паники из-за вспышки COVID-19 не было, однако тогда уже были закрыты музеи, рестораны и кинотеатры.

Но после того как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об ограничения на перемещение людей по территории страны сроком на 14 дней, жизнь города кардинально изменилась.

«В рабочем режиме остались только булочные, супермаркеты и аптеки, в которые стоят огромные очереди. Люди скупают туалетную бумагу», - сказал Николай.

Небольшие бистро отказались работать даже на вынос, добавил он.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В связи с тем, что Франция закрыла границы не только внутренние, но и внешние, рейс Париж - Франкфурт - Москва в четверг, 19 марта, которым Николай должен был отправиться в Москву, откладывается.

«Как быть? На 30 дней застрять в другой стране, как минимум, - это не то, о чем мы мечтали», - добавил он.

Незадолго до этого пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что особенно сложная ситуация наблюдается в Чехии.