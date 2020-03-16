На здании Гнесинки открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

В Москве в Российской академии музыки имени Гнесиных открыли мемориальную доску народному артисту СССР, Герою труда и депутату Госдумы Иосифу Кобзону.

В церемонии открытия участвовали депутаты Госдумы. Кобзон шесть созывов, с 2003 по 2011 год, возглавлял думский комитет по культуре.

Выступая на церемонии, депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») заявила, что «сегодня не только вспоминаем, но отдаем дань глубокого уважения и поклонения человеку, жизнь которого посвящена всем нам».

Также на мероприятие пришло много известных людей, среди них и певица Валерия.

«Именно с этого места начался мой творческий путь. Иосиф Давыдовыч Кобзон принял меня в свой класс. Я училась у него здесь, в Гнесинской академии. Иосиф Давыдович является учителем для многих, и не только для тех, кто у него учился, а вообще учителем в широком смысле этого слова. Не только примером в профессии, но и учителем жизни», - рассказала «Звезде» артистка.

Бронзовая доска, на которой изображен Кобзон на фоне Москвы, была выполнена авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова. Ее установили на фасаде здания академии, где в 1950-х годах обучался Кобзон, а потом в 1980-х годах преподавал и возглавлял кафедру эстрадного искусства.

За свою многолетнюю творческую деятельность Кобзон записал около трех тысяч песен. Также он известен как политик, благотворитель и человек с активной гражданской позицией.

Кобзон внес огромный вклад в развитие законотворчества. Он участвовал в подготовке законов «О государственном языке Российской Федерации», «О меценатской деятельности» и др. Артист ушел из жизни 30 августа 2018 года из-за продолжительной болезни.