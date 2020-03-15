«Отменили почти все»: Гергиев рассказал об изменении гастролей из-за коронавируса

Народный артист России, дирижер и музыкант Валерий Гергиев отменил запланированные концерты в Нью-Йорке в связи с распространением коронавируса. Об этом руководитель Мариинского театра рассказал «Звезде».

«Отменили почти все крупные акции. Я имею ввиду акции от 1,5 до 3 тысяч зрителей. Я только что вернулся из Нью-Йорка. Там остановлены все наши проекты. Буквально через час после генеральной репетиции с нью-йоркским филармоническим оркестром, было принято решение все отменить. Билеты были полностью распроданы, но такое количество зрителей - уже большой риск»», - рассказал Гергиев.

Он добавил, что пока продолжаются выступления в залах, рассчитанных до тысячи зрителей. При этом продумывается защита артистов, персонала и гостей с использованием максимальным количеством дезинфекции.

Выступления и концерты отменяют музыканты и артисты шоу-бизнеса по всему миру. Угроза распространения коронавируса изменила планы Арнольда Шварценеггер, Мадонны и многих других.