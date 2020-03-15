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«Мы покинули судно»: кадры эвакуации россиян с лайнера Costa Magica

Иван Линдеманн
00:57 15.03.2020
По словам российского туриста, всех пассажиров посадили в автобусы и везут в аэропорт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica, в числе которых более 30 граждан России, высадили в Гваделупе. Об этом «Звезде» рассказал турист Олег Овчинников. Также он поделился видеозаписью эвакуации.

В компании-судовладельце уточнили, что пассажиры вышли на берег в Пуэнт-а-Питре. До этого в порту столицы Мартиники Фор-де-Франсе лайнер покинули два человека, у которых был обнаружен коронавирус.

«Все, мы покинули судно, сели в автобус, едем в аэропорт», - уточнил Овчинников.

Круизный лайнер встал на карантин в открытом море недалеко от столицы Мартиники 13 марта. Его не пускали в порт из-за сообщений о наличии у пассажиров коронавируса. На следующий день судну разрешили зайти. На борту лайнера находилось более 3 тысяч человек.

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