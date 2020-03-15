«Мы покинули судно»: кадры эвакуации россиян с лайнера Costa Magica

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica, в числе которых более 30 граждан России, высадили в Гваделупе. Об этом «Звезде» рассказал турист Олег Овчинников. Также он поделился видеозаписью эвакуации.

В компании-судовладельце уточнили, что пассажиры вышли на берег в Пуэнт-а-Питре. До этого в порту столицы Мартиники Фор-де-Франсе лайнер покинули два человека, у которых был обнаружен коронавирус.

«Все, мы покинули судно, сели в автобус, едем в аэропорт», - уточнил Овчинников.

Круизный лайнер встал на карантин в открытом море недалеко от столицы Мартиники 13 марта. Его не пускали в порт из-за сообщений о наличии у пассажиров коронавируса. На следующий день судну разрешили зайти. На борту лайнера находилось более 3 тысяч человек.