«Сидеть в каютах и ждать»: пассажир лайнера Costa Magica рассказал, когда россиян выпустят на берег

Российский пассажир Олег Овчинников, находящийся на круизном лайнере Costa Magica, который стоит у берегов Гваделупы из-за того, что на судне был зафиксирован коронавирус, рассказал о сроках выхода на сушу.

«От нашего стюарда мы узнали, что уже сегодня в 2 часа мы будем выпущены на берег. Остальные пассажиры, по его словам, будут выпущены завтра, тоже в 2 часа», - рассказал мужчина.

Разница во времени между Москвой и Гваделупой составляет 7 часов. Запись Овчинниковым была сделана около 18 часов по Москве. Соответственно, выйти на берег российские туристы должны около 20 часов.

Также пассажир рассказал об изменениях, произошедших на лайнере.

«Во-первых, объявления по громкой связи стали звучать на русском, то есть мы здесь уже не в меньшинстве. Во-вторых, у нас скоро начнется замер температуры. Будут вызывать палубу за палубой. Нас попросили пока не собираться большими толпами, а сидеть в каютах и ждать», - отметил Овчинников.

Всего на борту Costa Magica находятся более 3200 человек, 30 из которых являются гражданами России.