Гастроли Шатунова в Германии могут перенести на год из-за коронавируса

Гастроли Юрия Шатунова в Германии, возможно, переносятся на год-полтора. Об этом в беседе со «Звездой» заявил представитель певца Аркадий Кудряшов.

«Это организаторы в Германии переносят на год. Через полтора, может быть», - сказал он.

По его словам, сам артист к произошедшему относится спокойно, «как все».

Гастроли сразу нескольких российских звезд в Германии отменили из-за угрозы распространения COVID-19. Помимо Шатунова, переносят туры группы «Би-2», Макса Барских, Светланы Лободы.

Ранее российские звезды прокомментировали слухи об отмене концертов в Санкт-Петербурге. В городе накануне ввели запрет на проведение мероприятий численностью свыше тысячи человек.