В РСТ рассказали, к чему приведет ограничение авиасообщения с ЕС

Процесс ухода туристических операторов с рынка уже начался. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она отметила, что на данный момент компании уходят «тихо».

«Но эта тенденция нарастает, и нельзя исключать, что могут быть более серьезные проблемы», - подчеркнули в РТС.

Также Тюрина добавила, что зачастую проблемы у туроператоров возникают на стадии возврата денег.

«Туроператоры за аннулированные туры обязаны возвращать деньги туристам, а авиакомпании не возвращают туроператорам деньги за билеты, которые в составе турпакета, и заграничные гостиницы тоже туроператорам деньги не возвращают. А туроператоры деньги обязаны вернуть», - заявила Тюрина.

Авиационное сообщение со странами Евросоюза Россия ограничит с 16 марта. Исключение составят регулярные рейсы в столицы европейских государств, а также чартеры.