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«Пытались строить баррикады из шезлонгов»: пассажир рассказал о панике на борту лайнера Costa Magica

Анна Касаткина
18:30 13.03.2020
После того, как коронавирус у двух находящихся на борту людей был подтвержден, пассажиры были вынуждены смириться с ситуацией.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Обстановка на борту лайнера Costa Magica, причалившего у берегов французского острова Мартиники, стабилизировалась, все службы работают в штатном режиме. Двух зараженных - заболевание диагностировали у путешественника из Финляндии и члена экипажа из Индонезии - ночью переправили на вертолете в госпиталь, рассказал «Звезде» пассажир Олег Овчинников.

«Когда диагноз не был установлен, французские пассажиры пытались бастовать по парижскому принципу: пытались строить баррикады из шезлонгов. Но когда диагноз определился, всем стало понятно, что карантина не избежать и люди немного успокоились. Все службы на корабле работают штатно», - рассказал Овчинников.

Рядом с лайнером, уточнил пассажир, разбит палаточный лагерь – там медицинские работники ждут жителей Мартиники, которых собираются ссадить на берег.

«Нас же ждет карантин 15-дневный, как минимум. Но где он будет происходить: на борту, либо в Гваделупе, либо на Мартинике - пока непонятно. Кроме того, в порт входит еще одно судно, тоже принадлежащее компании Costa, где тоже есть пассажиры с подозрением на коронавирус. Возможно, у нас будет общий карантин», - пояснил пассажир.

О том, что на борту, вероятно, находятся инфицированные, пассажиры Costa Magica узнали 12 марта. После этого они подняли бунт, требуя разрешить им спуститься на берег.

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