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«На карантине»: россиянин с лайнера Costa Magica рассказал об обстановке на корабле

Ян Брацкий
14:01 13.03.2020
Ранее стало известно о попытках разгневанных пассажиров взять штурмом капитанскую рубку и добиться права сойти на берег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Arendtimage BROKER.com Globallookpress

Российские туристы, находящиеся на борту круизного лайнера Costa Magica, вышли на связь и рассказали о том, что происходит на корабле. Олег Овчинников, как и другие отдыхающие, пытается добиться правды от команды лайнера и сойти на берег.

Ситуация накалена до предела, отмечает мужчина, потому что на корабле находятся около 200 жителей острова Мартиника, рядом с которым находится судно. Люди не желают находиться в карантине и подвергать себя риску и требуют отпустить их.

«Двести пассажиров, которые живут на острове Мартиника, не смогли покинуть корабль. Врачи проверяли анализы трех пассажиров и двух членов экипажа на коронавирус в местном институте. Люди, которые вчера должны были сойти на берег, с восьми утра и до семи часов вечера с чемоданами просидели в актовом зале, но так и не смогли покинуть корабль. Вечером пришла информация о том, что у двух-трех человек подтвердился вирус. Я узнал утром, что власти Мартиники решили оставить наше судно на карантине», - рассказывает Овчинников.

Заветный причал всего в шести километрах от судна, отмечает пассажир, однако бдительная береговая охрана постоянно курсирует на катере вокруг лайнера. Офицеры, находящиеся на катере, контролируют обстановку вокруг Costa Magica.

«Сначала мы думали, что катер нужен для того, чтобы никто вплавь не добрался до острова, а потом узнали, что у жителей Мартиники есть свои катера, и вчера один из них пытался подплыть к нам и кого-то из пассажиров забрать, но его отогнали жандармы», - поясняет россиянин.

Ранее стало известно о том, что пассажиры корабля подняли бунт и попытались взять капитанскую рубку штурмом. Экипажу пришлось успокаивать разгоряченных туристов по громкой связи.

Людям уже вернули часть денег за приобретенный круиз и пообещали большую скидку на следующие путевки. На борту не работают казино и магазины, обо всех новостях пассажиры узнают из Сети.

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