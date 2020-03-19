«Дорога памяти»: Сергей Шойгу рассказал о судьбе своих родных в годы ВОВ

Родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу принимали участие в Великой Отечественной войне, один был рядовым, второй - военным врачом.

«Это два моих дяди - Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошел через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошел фактически всю войну. Но и после этого он еще пять лет был в Германии, занимаясь той же самой врачебной деятельностью. Конечно, я мог бы туда (на сайт проекта "Дорога памяти". - Прим. ред.) и свою маму внести, но я не думаю, что она может являться участником, потому что она все эти годы была в оккупации», - сказал Шойгу.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее. Она строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Поделиться снимками и письмами из семейных архивов и увековечить своих родных можете и вы. Нужно лишь зайти в спецраздел на сайте Минобороны - «Дорога памяти». Либо можете принести фотографии в мобильные пункты сбора, которые есть в ваших городах, или обратиться в военкоматы.