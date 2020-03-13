«Если не они, то кто»: Пригожин оценил шансы Little Big на успех на Евровидении

У российских участников песенного конкурса Евровидение-2020 есть все шансы на первое место. В этом уверен известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который поделился со «Звездой» своими впечатлениями от песни и клипа группы Little Big.

По мнению Пригожина, группе из Санкт-Петербурга удалось создать уникальный сплав стиля и музыкальности.

«Большие шансы на успех, мне очень нравится. Я считаю, что это та самая гармония между музыкой, стилем и внешним видом. Если говорить с точки зрения маркетинга, мне нравится. Я всегда подхожу к вещам как к еде. Мне очень вкусно. Не так много стильных коллективов, которые деликатно сделаны. Считаю, что все шансы на победу у них есть», - заявил Пригожин.

Продюсер отметил единодушие в оценках, которое царит в российском шоу-бизнесе по поводу конкурсантов Евровидения-2020. Пригожин уверен, что в Роттердаме исполнители должны занять первое место.

«Мне вчера ночью Киркоров этот клип прислал, и у нас всех консолидированное мнение, у меня и у моих коллег. Когда хорошо - тогда хорошо. Это тот самый редкий случай, когда выбрали тех, кто имеет право поехать. Не важно, победят они или нет. Мы их отправляем с таким ощущением, что они уже победили, и мы не торгуемся за второе или третье место. Им должны дать первое место. Если не они первые, тогда кто вообще», - задался вопросом продюсер.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Победитель получит право привезти конкурс в свою страну на следующий год. Ранее российские певцы поддержали группу Little Big, выразив уверенность, что молодые люди как следуют встряхнут конкурс и жюри.